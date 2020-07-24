Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması sevinçle karşılandı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla Kastamonu'da vatandaşlara cırık tatlısı ikram edildi.

Nasrullah Meydanı'nda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu Temsilciliğince düzenlenen programda vatandaşlara cırık tatlısı ikram edildi, hatıra fotoğrafı standında ise fotoğraf çekildi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla tatlısı ikramında bulunduklarını söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla mutluluk duyduğunu vurgulayan Duruş, "Coşkuyla ve heyecanla bu açılışı kutluyoruz. 86 yılın sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Ayasofya'nın açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'nin 81 ilinde bu heyecan ve coşku artarak devam ediyor. İnşallah yeni fetihlerin habercisi olarak Ayasofya'nın coşkusunu bir ömür boyu yaşarız." dedi.

TÜGVA Kastamonu Temsilcisi Burak Arslan da Ayasofya'yı aslına rücu ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.