Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı

21.04.2022 22:27

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak ihya edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak ihya edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine çalışma başlattı.

Onarıma alınan kapının konservasyon çalışması tamamlandı.

Dün bariyerlerle koruma altına alınan kapının bugün güvenlik şeridiyle çevrildiği görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığı, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğu belirtilmişti. İmparator kapısının, konservasyonu tamamlanarak ihyasının sağlandığı bildirilmişti.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı
Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı
Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı
Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı
Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı

YORUMLAR
500
AYASOFYA CAMİİ'NİN İMPARATOR KAPISI ONARILDI AYASOFYA CAMİİ'NİN İMPARATOR KAPISI ONARILDI İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
23:05 Mariupol'ün tahliyesi devam ediyor! Çamura saplanan otobüsler halat yardımıyla çekiliyor
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 23:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement