Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı - Son Dakika

87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi'ne ramazan coşkusu katacak olan mahya, yarın ihya edilecek Kadir Gecesi 'nde aydınlatılacak.

Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti