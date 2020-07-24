Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla kapatılan yollar yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla dün akşam saatlerinde kapatılan yollar, yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi ile ilgili olarak dün akşam saat 20.00'den itibaren trafiğe kapatılan, Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gu¨lhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokagˆı, I·shakpas¸a Caddesi, Ku¨c¸u¨kayasofya'dan Torun Sokak'a katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayko¨s¸ku¨ Caddesi, Gu¨lhane ic¸erisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve Tarihi Yarımada'ya bagˆlanan yollar araç trafiğine açıldı.