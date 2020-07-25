Ayasofya-i Kebir Şerif-i'de ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde ilk sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden beri bekleyen vatandaşların oluşturduğu cemaat yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Kılınan ilk sabah namazına Vali Ali Yerlikaya'da geldi

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bizans İmparatorluğundan aldığı Ayasofya Camii 10 Temmuz'da Danıştay'ın verdiği karar ile camiye dönüştürüldü.

86 yıl aradan sonra ilk defa açılan ve Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii adını alan kutsal mekanda vatandaşların yoğunluğu sabah namazına kadar devam etti. Ezandan önce grup olarak cami içine giren vatandaşların tekbir sesleri alanı inletti.

Yoğunluk drone ile görüntülendi

Sabah namazını camide ve dışarıda kılmak isteyen vatandaşlar dışarıda büyük bir kalabalık oluşturdu. Ezanın ardından coşkulu kalabalık sabah namazını kıldı. Namazın ardından dua edildi ve tekbir getirildi Günün ilk ışıklarına kadar devam eden vatandaşların oluşturduğu saf havadan drone ile görüntülendi.

Sabah namazına Vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı Camiye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camisindeki ilk sabah namaza Vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Namazın ardından dua edildi ve tekbir getirildi. Vali Ali Yerlikaya'nın cami civarında 24 saat boyunca 1 vali yardımcısı, 1 emniyet müdürü yardımcısı, 1 belediye başkanı yardımcısı ve 1 müftü yardımcısı görevlendirdiği öğrenildi.

(Davut Has - Emre Baba/İHA)