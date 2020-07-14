Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor - Son Dakika

Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ayasofya
'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı. Ayasofya'da çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:16 Kaynak: DHA
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