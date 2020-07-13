Ayasofya için şükür duası - Son Dakika

Ayasofya için şükür duası

Emet AK Parti İlçe Teşkilatı ve Emet Belediyesi, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla şükür duası programı düzenledi.

Emet AK Parti İlçe Teşkilatı ve Emet Belediyesi, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla şükür duası programı düzenledi.

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Emet Babukbey Camii'nde yapılan program sonrası konuşan AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleymen Ciner, yaptığı açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın, 86 yıllık esareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu sayesinde son buldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yüksek liderliği ve iradesiyle Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne alınmasını imzaladığı kararla dünyaya duyurması ise, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine yürekten sahip çıktığının ve Türkiye'nin iç konularına kimsenin karışamayacağının ilanıdır" dedi.


Programa, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası Emet Belediyesi tarafından vatandaşlara ikram dağıtıldı. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi, Ayasofya, AK Parti, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ayasofya için şükür duası - Son Dakika

Son Dakika

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