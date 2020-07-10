Ayasofya için yargı yolunu ilk açan Başkan konuştu - Son Dakika

15 yıl önce Danıştay'a başvurarak Ayasofya'nın ibadete açılması için süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Danıştay'ın Ayasofya kararını sevinçle karşıladığını dile getirdi. Ayasofya'da ilk namaza gideceğini belirten Kandemir, "Bundan sonraki davamız Atina'da Fatih Sultan Mehmet'in kazandırdığı vakıf eserlerinin aslına, cami statüsüne kavuşması"dedi.



Danıştay 10. Dairesi, 86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü verdi. Ayasofya'nın 1934 yılında bakanlar kurulu kararı ile müze statüsü kazanmasını hukuki bulmayan Danıştay, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı cami olarak halka bıraktığını ve cami olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.



Bursa'da yaşayan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, 26 yıldır Ayasofya'nın cami olması için hukuki mücadele verdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye ve Devlet Bahçeli beyefendi başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bu karardan çok memnunum. Çok sevindim. Bundan sonraki davamız, Yunanistan'da Fatih Sultan Mehmet'in Cami Vakfı olan kazandırdığı eserlerin Atina'da cami statüsüne kavuşmasını, Müslümanların bundan faydalanmasını istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Ayasofya'da ilk namaza gideceğiz. Bu süreçten sonra işlemlerin hızlandırılarak gerekenin yapılmasını istiyoruz. Arkadaşlar kararı getiriyor. Elden verilecek. Bizde bundan sonra caminin faaliyete geçmesi için çalışacağız" dedi. - BURSA