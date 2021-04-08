Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreçte neler yaşandı? - Son Dakika

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreçte neler yaşandı?

08.04.2021 12:46
Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreçte neler yaşandı?, System.String[]

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı. Boynukalın'ı istifaya götüren süreç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımlarla başladı. Boynukalın, Merkez Bankası, kurdaki hareketlilik ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshi hakkındaki açıklamalarıyla da birçok kez gündemden düşmemişti.

Geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Talebi olumlu yanıt bulan Boynukalın'ın, üniversitedeki görevine döneceği öğrenildi.

HER ŞEY 'KADINLAR GÜNÜ' PAYLAŞIMI İLE BAŞLADI

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nin baş imamı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, son dönemde gündemde sıkça yer almıştı. Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve gündeme dair yorumları ile kimi kesimlerce eleştirilen Boynukalın'ın ilk dikkat çeken mesajı ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde olmuştu.

Bu paylaşımda Boynukalın; "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)" demişti.

AK PARTİLİ ÖZLEM ZENGİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise bu paylaşıma tepki göstererek "Bu paylaşımı yanlış buluyorum. Ayasofya Cami İmamı, böyle bir konuda tweet atmamalı. Kadın - erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" sözlerine yer vermişti.

Zengin'in açıklamalarının ardından Ayasofya İmamı Boynukalın yeni paylaşımlarda bulunup şunları kaydetmişti:

"1 - Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber efendimiz (s.a.s)'in sünnetinde kadınlara iyi davranmayla ilgili bir çok emir olduğu hepimizin malumudur. Bu emirlerin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Yine Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sünnetinde bugün yaşanan cinayet ve şiddet gibi...

2 - Sorunların çözümüne dair birçok hüküm de bulunur. Ülkemizde bu alanda yaşanan sorunların kaynağı batıdan gelen ve bizim din, örf ve adetimize uymayan düzenlemelerdir. Sorunun kaynağı olan yerde çözüm aramak beyhude bir uğraştır. Müslümanlar çözümü Rablerinin dediğinde aramalı."

MERKEZ BANKASI VE PİYASALARLA İLGİLİ ÇIKIŞI TEPKİ TOPLADI

Boynukalın'ın ikinci dikkat çeken çıkışı ise Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası geldi. Faizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" demişti.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ İLE İLGİLİ YORUMU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Mehmet Boynukalın son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin yorumuyla gündeme geldi. Paylaşımında "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerine yer vermesi sosyal medyada tepki çekmişti.

CEMİL ÇİÇEK İSİM VERMEDEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek de İstanbul Sözleşmesi, Anayasadan laikliğin çıkarılması ve son olarak faizlerin kaldırılması konusunda yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Boynukalın'a isim vermeden "Birleştirici ve kaynaştırıcı ol" çağrısı yapmıştı. Çiçek, açıklamasında "Ayasofya'nın kültürümüz ve tarihimizde ayrı bir önemi var. Burada görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir. Ayrıştıran, toplum barışına ve huzuruna katkı sağlayamayacak açıklamalar, bu ruha uygun düşmüyor. Dikkatli davranmaları gerekir. Hele hele din görevlilerimizin… Çünkü bunların arkasında her görüşte insanlar namaz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreçte neler yaşandı?

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreçte neler yaşandı? - Son Dakika


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