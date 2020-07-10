Ayasofya, kararı bekliyor - Son Dakika

Ayasofya, kararı bekliyor

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararı bugün açıklanması bekleniyor.

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararı bugün açıklanması bekleniyor.

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Türkiye ve İslam dünyasının merakla Ayasofya için Danıştay'dan gelecek kararı bekliyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Ayasofya'yı 1934'te müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın kararı bugün açıklaması bekleniyor. 2 Temmuz'da duruşmanın sona ermesiyle Danıştay'ın kararının bugün açıklaması beklenirken, Danıştay'ın açıklayacağı kararla Ayasofya ibadete açılırsa eğer 86 yıl sonra yeniden statüsü değişecek.

(İsmail Coşkun/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayasofya, kararı bekliyor - Son Dakika
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