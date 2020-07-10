Ayasofya kararı için "hayırlı olsun" mesajları - Son Dakika

Ayasofya kararı için "hayırlı olsun" mesajları

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararına ilişkin kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hayırlı olsun mesajlarını paylaştı.

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararına ilişkin kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hayırlı olsun mesajlarını paylaştı.

Kabine üyeleri, İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Çelik Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayırlı olsun" notuyla sosyal medya hesabından duyurduğu Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na yer verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, "Hamdolsun. Çağ kapatıp, yeni bir çağ açan Sultan Fatih'in emanetine sahip çıkmak için gecelerini Ayasofya avlusunda, secdelerde geçirmiş bir neslin bayramıdır bugün. Teşekkürler Cumhurbaşkanım." açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camisi'ne ilişkin video ve Ayasofya'da dua ettiği bir fotoğrafı Twitter'dan paylaşarak, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir."

Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Hayırlı uğurlu olsun"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayırlı olsun" notuyla sosyal medya hesabından duyurduğu Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı paylaştı.

Altun paylaşımında "Hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı.

Kalın, Ayasofya Camisi'nin fotoğrafına yer verdiği paylaşımına, "Milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde Ayasofya Camii gerçek kimliğine kavuşuyor. Fatih'e ve ecdada selam olsun." notunu düştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da "Sayın Cumhurbaşkanım, cesaretiniz, kararlılığınız ve liderliğinizle Ayasofya'nın zincirleri kırılmıştır. Elhamdülillah, bu kararla bu topraklara milletimizin mührü bir kez daha vurulmuştur." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik ise paylaşımında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." vurgusunu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile bu topraklar bir özlemine daha kavuştu. Hayırlı olsun. Milletimiz varolsun." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun, AK Parti, Ayasofya, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya kararı için 'hayırlı olsun' mesajları - Son Dakika

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