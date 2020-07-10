Ayasofya kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10'uncu Dairesi'nin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı. Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 22-06-1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.

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