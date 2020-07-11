Ayasofya kararına Kosova'dan destek - Son Dakika

Ayasofya kararına Kosova'dan destek

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka Ayasofya'nın ibadete açılması kararına destek verdi.

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka Ayasofya'nın ibadete açılması kararına destek verdi.

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Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin alınan karardan övgüyle söz etti. Kosova Meclis Başkan Yardımcısı "Ayasofya'nın ibadete açılması, tüm Müslümanların gurur duyacağı bir adımdır" sözlerini kullandı.

"KARARA MEMNUNİYET VERİCİ HAK YERİNİ BULDU"

Demirören Haber Ajansı'na  konuşan Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ayasofya Camisi yeniden ibadete açıldı. 86 yıl sonra yeniden Müslümanların rahat bir şekilde namaz kılacağı o güzelim İstanbul'daki cami olacaktır. Uzun zamandır beklenilen ve zannediyorum ki hak yerine ulaştı" dedi. "Artık önümüzdeki günlerden itibaren tüm Müslüman kardeşlerimiz bizler de inşallah Ayasofya Camii'sinde namazımızı kılacağız" diyen Damka, "İbadetlerimizi yerine getireceğiz. Tarihi bir yer ve tarihi İstanbul'da namaz kılmak herkesin hakkıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KALKINMA BAKANI KERVAN: KARARI SELAMLIYORUZ

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan da "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılması için katkı sunanlara teşekkür etmek ve takdir etmek gerekmektedir. Çünkü Ayasofya Camisi İstanbul için Türk dünyası için, İslam dünyası için çok önemli unsurlardan biridir. Bizler de bunu selamlıyor hayırlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

ALLAH BU CAMİDE NAMAZ KILMAYI NASİP ETSİN

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla: "Kosova Türk toplumunun seçilmiş bir temsilcisi olarak, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını kutluyorum. Allah, bu camide namaz kılmayı hepimize nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Ayasofya, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:12 Kaynak: DHA

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