Ayasofya kararıyla ilgili Avukat Karaman: "Ayasofya, bundan sonra camii olarak hizmet verecektir" - Son Dakika

Ayasofya kararıyla ilgili Avukat Karaman: "Ayasofya, bundan sonra camii olarak hizmet verecektir"

ANKARA - Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin avukatı Selami Karaman, "Bugünden itibaren Ayasofya Camisinin hukuki statüsü müze olmaktan çıkmış ve cami olarak bundan sonra milletimize hizmet verecektir" dedi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin avukatı Selami Karaman, Danıştay 10. Dairesinin aldığı Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın iptal edilmesiyle ilgili Danıştay binası önünde açıklamalarda bulundu.

Dava kapsamında 2 Temmuz'da duruşma yapıldığını hatırlatan avukat Selami Karaman, Danıştay 10. Dairesinin kararı kendilerine tebliğ ettiğini, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik olarak 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini bildirerek, "Bugünden itibaren Ayasofya Camisinin hukuki statüsü müze olmaktan çıkmış ve cami olarak bundan sonra milletimize hizmet verecektir" aktarımında bulundu.

Karaman, Ayasofya'nın mülkiyetinin Fatih Sultan Mehmet Vakfına ait olduğunu ve Danıştay 10. Dairesinin aldığı kararın gerekçesinde vakfeden kişi olarak Fatih Sultan Mehmet'in iradesi doğrultusunda Ayasofya'nın cami olarak kullanılması gerektiğini, Ayasofya'nın cami dışında kullanılmasının mümkün olmadığını, bunun mülkiyet hukukunu ve kurallarını ihlal ettiğini belirttiğini vurguladı.

Ayasofya'da bulunan mozaiklerin namaz kılınmada uygun olmadığı ve buna nasıl bir düzenleme yapılacağı konusuna değinen Karaman, devletin gerekli tedbirleri alacağının altın çizdi.

Ayasofya'nın ibadete açılacağı tarihle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Karaman, "İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince mahkeme kararlarının 30 günlük süre içerisinde idare tarafından uygulanması gerekiyor. Ben bu süre içinde kararın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu 30 günlük süre idare hukukunda idareye tanınmış bir hak değildir. Birinci gün uygulanabiliyorsa; kararın birinci gün uygulanması gerekiyor. Bugünden tezi yok veya yarın itibarıyla Ayasofya Cami'nin cami vasfıyla hizmet etmesi ve bu şekilde hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.