Ayasofya Meydanı'na cemaat için hasır seriliyor - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle vakit namazlarında içerideki cemaat yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların rahatça ibadetlerini yerine getirmesini sağlamak için Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan bölüme hasırlar seriliyor.

Cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ikinci gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle vakit namazlarında yoğunluğun arttığı camide, vatandaşların rahat şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için çeşitli önlemler alınıyor.

Fatih Belediyesi ekipleri, cemaatin ibadetini rahat bir ortamda yerine getirmesini sağlamak amacıyla Ayasofya Meydanı'nda oluşturulan bölüme hasırlar seriyor.

Ekiplerin, Büyük Çamlıca Camisi'nden getirilen 1200 adet hasırı 6000 metrekare alana sereceği, Kurban Bayramı sonuna kadar açık olacak bu alandan namaz kılmak isteyen vatandaşların istifade edeceği öğrenildi.

Sosyal mesafe kuralına göre alanda 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği belirtildi.

Vali Yerlikaya çalışmaları yerinde inceledi

Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, meydandaki çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerden bilgi aldılar. Heyet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.