Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı - Son Dakika

Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.

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Çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da arasında bulunduğu yaklaşık bin kişi, Ayasofya'da ezan okunmasının ardından tekbir getirdi.

Kalabalık içerisindeki bazı vatandaşların ellerini göğe kaldırarak dua ettiği görüldü.

YediHilal Derneği'nden Ali Cihangir'in kıldırdığı namaz sırasında yerli ve yabancı basın mensupları da görüntü aldı.

Kılınan namazın ardından "Ayasofya" için dua edilirken, çok sayıda turist de merakla namazı izledi.

Namaz öncesinde konuşan YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, güzel bir günde şükretmek amacıyla meydanda bulunduklarını belirterek, "Haberi duyduğumuz anda Rabbimize şükretmek için camimimiz açılmasa da kıyısında, köşesinde Allah'a şükretmek için buraya geldik." dedi.

Herkesi sessizlik içerisinde namaz kılmaya davet eden Sarıyıldız, "86 yıldır mücadelesini yürüten, yüzlerce miting yapan vakıflar, imamlar, siyasi büyüklerimize rahmet okumak için buraya geldik. Galip Allah'tır. Bugün Müslümanlara yeniden fethetmeyi nasip eden Allah'ın, bütün Müslümanlara aynı şekilde özgürlüğü nasip edeceğini biliyoruz. Üstad Necip Fazıl'dan, Erbakan hocamıza, bütün siyasi riskleri göze alan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mabedin açılmasında kimin emeği varsa tekrar tekrar şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Bu arada Ayasofya'yı barikatlarla kapatan güvenlik güçlerinden zaman zaman sosyal mesafeyi koruyun uyarıları yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı - Son Dakika

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