Son Dakika Haberleri: Ayasofya Meydanı'nda Cuma Namazı

Ayasofya Meydanı'nda Cuma Namazı

42 dakika önce

'Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, cuma namazını Ayasofya Meydanı'nda kıldı.

'Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, cuma namazını Ayasofya Meydanı'nda kıldı.

Namazın ardından bir basın açıklaması yapan grup, Ayasofya'nın yeniden cami statüsü kazandırılıp ibadete açılması çağrısında bulundu. Grup "Müslüman uyuma, mabedine sahip çık" şeklinde slogan attı.

Geniş güvenlik önlemleri altında açıklama yapan grup Ayasofya'nın hukuksuz bir şekilde müzeye çevrildiği öne sürdü.

Açıklamada, "Ayasofya'ya bilet alarak girmeyi onur kırıcı olarak buluyoruz. Öylesine açılacak ki; bu millete iyilik ettiği sanılan kötülerin gizli dosyaları da onun gizli mahsenlerinde ele geçirilecek" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

Ayasofya Meydanı, Ayasofya, Güncel
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