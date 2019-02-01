Ayasofya Meydanı'nda Cuma Namazı

'Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, cuma namazını Ayasofya Meydanı'nda kıldı.





'Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, cuma namazını Ayasofya Meydanı'nda kıldı. Namazın ardından bir basın açıklaması yapan grup, Ayasofya'nın yeniden cami statüsü kazandırılıp ibadete açılması çağrısında bulundu. Grup "Müslüman uyuma, mabedine sahip çık" şeklinde slogan attı.



Geniş güvenlik önlemleri altında açıklama yapan grup Ayasofya'nın hukuksuz bir şekilde müzeye çevrildiği öne sürdü.



Açıklamada, "Ayasofya'ya bilet alarak girmeyi onur kırıcı olarak buluyoruz. Öylesine açılacak ki; bu millete iyilik ettiği sanılan kötülerin gizli dosyaları da onun gizli mahsenlerinde ele geçirilecek" denildi. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! YÖK'ten, Gariresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak

Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti

Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi

Son Dakika! AK Parti'den MHP ile Ortak Miting Açıklaması: İki Büyükşehirde Yapılabilir