Son dakika haber: AYASOFYA MEYDANI'NDA DRONELİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE KORONAVİRÜS UYARISI - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayasofya Meydanı'nda bulunan yerli ve yabancı turistlere drone aracılığıyla hem İngilizce hem de Türkçe olarak koronavirüs uyarısı yapıldı.

İHA Büro Amirliği ekipleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çevresinde drone aracılığıyla hem İngilizce hem de Türkçe olarak Koronavirüs salgını kapsamında yerli ve yabancı turistlere uyarılar yapılıyor. Ayrıca koronavirüs tedbileri kapsamında alınan önlemler için denetimlerde bulunuluyor. Droneden Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın vatandaşlarımız, Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım ve tedbirleri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim" anonsu yapıldı. O sırada Ayasofya Meydanı'nda bulunanlar ise bu anlar cep telefonu ile kaydetti.

ATLI BİRLİKLER DE SULTANAHMET MEYDANI'NDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Atlı Birlikler' ise Sultanahmet Meydanı'nda koronavirüs denetiminde bulundu. Sultanahmet Meydanı'nda maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan yerli ve yabancı turistler uyarılırdı. Atlı Birlik ekibinde görevli polis memuru Mücahit Taşçı denetimler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz İstanbul Atlı Birlik Grup Amirliği olarak Sayın İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın talimatıyla buraya Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe denetimi yapmak için geldik. Arkadaşlarımızı burada uyarıyoruz. Uymayan arkadaşlarımıza da gerekli ceza işleminde bulunuyoruz. Buraya gördüğünüz gibi araç ile girmek konusunda emniyet güçlerimiz biraz sıkıntı yaşıyor. Her alana araçlar giremiyor. Genellikle motorize ekip ve atlı olarak bulunuruz. Burada da bu tedbirleri biz sağlıyoruz. Vatandaşlarımız ve özellikle turistler bol bol bizimle fotoğraf çekinmek istiyor ama biz bu aralar Koronavirüs tedbirleri nedeniyle buna müsaade etmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜNÜ

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-Atlı birliklerin denetiminden detaylar

-Atlı birliklerin maske konusunda uyarıları

-Polis memuru Mücahit Taşçı ile röp

-Drone ile yapılan denetimlerden detaylar

-Drone'nin İngilizce ve Türkçe olarak uyarıları

-Genel Detaylar