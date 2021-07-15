Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ışıklı mapping gösterisini ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı videolar yansıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı - Son Dakika

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