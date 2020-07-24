Ayasofya minaresinde sela sesleri - Son Dakika

Ayasofya minaresinde sela sesleri

İSTANBUL - 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minaresinden sela sesleri yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar da akın etti. Cuma namazı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi isim camide yerini alırken Ayasofya'nın minaresinden sela sesleri yükseldi. Cami minaresindeki müezzinin sela okuduğu o tarihi anlar ise vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.