AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI - Son Dakika
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AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

29 dakika önce

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHAİstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI, System.String[]

İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Fatih Belediyesi ekipleri, öğleden sonra Ayasofya Müzesi'ne özel kıyafetlerle geldi. Müzenin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, müzenin içindeki her noktayı temizledi.

Görüntü Dökümü:

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Ekiplerin görüntüsü

Dezenfekte çalışmaları

Detaylar


Ayasofya Müzesi, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:18 Kaynak: DHA
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