AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI - Son Dakika

AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
6 saat önce
İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHAİstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:29 Kaynak: DHA
İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHA
İstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Fatih Belediyesi ekipleri, öğleden sonra Ayasofya Müzesi'ne özel kıyafetlerle geldi. Müzenin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, müzenin içindeki her noktayı temizledi.
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