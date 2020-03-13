Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte çalışması - Son Dakika

Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte çalışması

6 saat önce

İSTANBUL'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte çalışması, System.String[]
İSTANBUL'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Fatih Belediyesi ekipleri, öğleden sonra Ayasofya Müzesi'ne özel kıyafetlerle geldi. Müzenin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, müzenin içindeki her noktayı temizledi.


- İstanbul
Fatih Belediyesi, Ayasofya Müzesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:39 Kaynak: DHA
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