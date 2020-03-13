AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI - Son Dakika
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AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

6 saat önce

İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHAİstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI, System.String[]

İdris TİFTİKÇİ  İSTANBUL DHA

İstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Fatih Belediyesi ekipleri, öğleden sonra Ayasofya Müzesi'ne özel kıyafetlerle geldi. Müzenin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, müzenin içindeki her noktayı temizledi.


Ayasofya Müzesi, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:12 Kaynak: DHA
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