Ayasofya Müzesi'nde Meditasyon İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor
20 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medyada yer alan Ayasofya Müzesi'nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair iddiaları yalanladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medyada yer alan Ayasofya Müzesi
'nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair iddiaları yalanladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " İstanbul Ayasofya Müzesi
'nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz
konusu haberlere neden olan çağrıya itibar edilmemesi gerekmektedir. Bakanlığımız, hiçbir tarih ve şartta İstanbul Ayasofya Müzesi'nde bu tür uygulamalara izin vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:02 Kaynak: AA
Ahmet Kural'dan, NASA'nın Paylaşımına Manidar Cevap: Mahkemem Var, Gidemem
3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi
İşte Son Seçim Anketi
Melike Taner ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'dan Şaşırtan Açıklama!