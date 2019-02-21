Son Dakika Haberleri: Ayasofya Müzesi'nde Meditasyon İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Ayasofya Müzesi'nde Meditasyon İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

20 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medyada yer alan Ayasofya Müzesi'nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair iddiaları yalanladı.

Ayasofya Müzesi'nde Meditasyon İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medyada yer alan Ayasofya Müzesi'nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " İstanbul Ayasofya Müzesi'nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberlere neden olan çağrıya itibar edilmemesi gerekmektedir. Bakanlığımız, hiçbir tarih ve şartta İstanbul Ayasofya Müzesi'nde bu tür uygulamalara izin vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:02 Kaynak: AA

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