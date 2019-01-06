Son Dakika Haberleri: Ayasofya Müzesi'ndeki "Spagat"I Protesto Ettiler

Ayasofya Müzesi'ndeki "Spagat"I Protesto Ettiler

1 saat önce

AYASOFYA Müzesi'nde bir bale figürü olan 'spagat' yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup protesto müze önüne protesto eyleminde bulundu.

Ayasofya Müzesi'ndeki
AYASOFYA Müzesi'nde bir bale figürü olan 'spagat' yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup protesto müze önüne protesto eyleminde bulundu. Saat 16.00 sıralarında müzenin önüne gelen grup üyeleri müzenin içine girmek istedi. Yoğun güvenlik önlemi alan polis gruba izin vermedi. Çevik kuvvet polisleri müzenin kapısı önünde barikat kurarken, grup üyeleri tekbir getirdi. "Zincirler kırılsın Ayasofya Açılsın" sloganı da atan grup daha sonra müzenin önünde namaz kıldı. Namazın ardında grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:37 Kaynak: DHA

Ayasofya, Güncel
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