Son Dakika Haberleri: Ayasofya Müzesi'ndeki 'Spagat' ile İlgili İnceleme Başlatıldı

Ayasofya Müzesi'ndeki 'Spagat' ile İlgili İnceleme Başlatıldı

43 dakika önce

AYASOFYA Müzesi'nde bale figürü 'spagat'ı yapan bir kadının sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayasofya Müzesi'ndeki 'Spagat' ile İlgili İnceleme Başlatıldı, System.String[]
AYASOFYA Müzesi'nde bale figürü 'spagat'ı yapan bir kadının sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar müzenin güvenlik kamerasına kaydedildi. Ayasofya Müzesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ""İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır." denildi. Öte yandan kadının bale figürünü yaptığı anların müzenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:07 Kaynak: DHA

Twitter, Ayasofya Müzesi, Güncel
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