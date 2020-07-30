Ayasofya'nın açılışında hakarete uğrayan 15 Temmuz şehidinin eşi: "Ayasofya siyaset üstüdür" - Son Dakika

Ayasofya'nın açılışında hakarete uğrayan 15 Temmuz şehidinin eşi: "Ayasofya siyaset üstüdür"

Ayasofya'nın açılışı sırasında gazeteci Hilal Kaplan ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra hakarete uğrayan 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz, konuyla ilgili olarak sessizliğini İHA'ya bozdu.

Ayasofya'nın açılışında hakarete uğrayan 15 Temmuz şehidinin eşi:

Ayasofya'nın açılışı sırasında gazeteci Hilal Kaplan ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra hakarete uğrayan 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz, konuyla ilgili olarak sessizliğini İHA'ya bozdu. Tokat Saadet Partisi yönetiminde bulunan Ebubekir Savaşan'ın hareket ettiği Yılmaz, "Ayasofya siyaset üstü olmalı. Hepimizin rüyalarını süsleyen Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürüldüğü gün böyle bir olayın yaşanmasını esefle kınıyorum. Hazımsızlığın geldiği son nokta, haklarımı hukuki yollardan sonuna kadar arayacağım" dedi.

Danıştay 10. Dairesince Ayasofya'yı camiden müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesinin ardından Ayasaofya-i Kebir Camii Şerifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cuma namazı ile yeniden ibadete açılmıştı. Açılışa Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edilen 500 kişi katıldı. 15 Temmuz'da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci hainler tarafından şehit edilen kurra hafız İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz da davetliler arasındaydı. Tam 2 yıl önce Ayasofya'nın açılacağını rüyasında gördüğünü ve insanların aralıklarla, aralarında boşluk bırakarak Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde namaz kıldığını gördüğünü ifade eden Esma Yılmaz, namazın ardından gazeteci Hilal Kaplan ile birlikte çektirdiği fotoğraf sonrası hakarete uğradı. Tokat Saadet Partisi İl yöneticisi olduğu belirlenen Ebubekir Savaşan, sosyal medyada gördüğü fotoğrafın altına ağza alınmayacak kelimelerle hakaret yağdırdı. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan olay sonrası gözaltına alınan Ebubekir Savaşan serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'nın sorularını cevaplandıran Esma Yılmaz, "Ayasofya'nın siyaset üstü olması gerektiğine inanıyorum. Bundan 2 yıl önce Ayasofya'nın açılışını rüyamda görmüştüm. Rüyamda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın imam olduğu bir camide namaz kılıyordum, fakat safların aralıkları çok açıktı. Bu durum oldukça garibime gitmişti. Yanımda çok yakın arkadaşlarım da vardı ama aralıklar çok seyrekti. Uyandığımda rüyamı arkadaşıma anlatırken 'öyle bir camide namaz kılıyordum ki Kabe desen değil, Mescid-i Aksa desen değil fakat önemli bir cami idi' diye anlatışımı bugün gibi hatırlıyorum. Rüyamın harfiyen gerçek olacağı gün Ayasofya'nın açılacağı o kutlu günmüş meğer. Ayasofya'nın yeniden cami olması bizim rüyalarımızı süsleyen ve hayallerini kurduğumuz özlemimizdi, ezelden beri davamızdı. Zira Ayasofya fethin ve İstanbul'un bir İslam beldesi olduğunun tapu senedidir. Fatih dedemizin yadigarı, kılıç hakkı ve ümmete emanetidir. Biz İstanbul'u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han dedemizin emanetini namusumuz bildik ve muhafazası uğruna hakiki bedeller ödedik. Davamız için çalışmaktan asla geri durmadık. Gerektiğinde kırpmadan canımızı verdik, en sevdiklerimizi bu yolda feda ettik ve elhamdülillah 86 yıl sonra bugün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ayasofya özgür kaldı" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz olaylarında İstanbul'u savunurken şehit olan kurra hafız İbrahim Yılmaz'ın eşi olması dolayısıyla Ayasofya'nın açılışına davet edildiğini söyleyen Esma Yılmaz, "Ayasofya'ya davet edilmiş olmak bana kendimi Mevlamın, Fatih dedemin ve şehidimin davetlisi gibi hissettirdi. Bu tarifi olmayan bir duygu" şeklinde konuştu.

Ayasofya'nın açılışında uğradığı çirkin saldırıyı hazımsızlığın geldiği son nokta olarak değerlendiren Esma Yılmaz, "Bu durumun hukuki yollar ile sonuna kadar mücadelesini vereceğimi buradan tekrar duyurmak istiyorum. Bu konunun siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek yalnızca bir kadın olarak hiç kimsenin bir kadına ne fiziksel ne de sözel saldırıda bulunamayacağını gözler önüne sermek olacak bu süreçteki amacım. Kadına, çocuğa ve masum olan her türlü canlıya, dini ve manevi değerlere karşı yapılan her türlü şiddeti ve saldırıyı esefle kınıyorum. Yaşadığım bu çirkin saldırı karşısında yanımızda olan ve olayın yargıya taşınmasında ciddi bir rol oynayan vatandaşlarımızı sağduyularından dolayı tebrik ediyorum. Mevla özellikle 'şehidimizin emanetidir' düşüncesi güderek kız kardeşlerine sahip çıkan herkesi şehitlerimize komşu eylesin. Bu süreçte ve hiçbir süreçte bizleri yalnız bırakmayan devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Esma Yılmaz, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayasofya'nın açılışında hakarete uğrayan 15 Temmuz şehidinin eşi: 'Ayasofya siyaset üstüdür' - Son Dakika

Son Dakika

Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu         
11:44
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın         
08:12
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı         
23:51
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih         
22:41
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse         
21:16
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi         
20:58
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü         
18:53
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 18:54:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya'nın açılışında hakarete uğrayan 15 Temmuz şehidinin eşi: "Ayasofya siyaset üstüdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei