"Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur" - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Bayram Namazı kılındı. 86 yıl sonra açılan camideki ilk bayram namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Şentop, "Kurban Bayramı bizim medeniyetimizin anlayışında, büyük bayramdır. Tabi bayramı bizim açımızdan farklı kılan bir hususta Ayasofya'nın ibadete açılmasıdır. Geçen 24 Temmuz'da Ayasofya'da ilk Cuma namazını eda etmiştik. Bugünde Ayasofya'da 86 yıl sonra birlikte eda ettik. Bu milletimiz için ayrı bir heyecan. Ayasofya'nın açılması bizim tarihimizde en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bundan sonrada bu anlamda Ayasofya'nın açılmasının maneviyatının vermiş olduğu bir işaretle önümüzde çok daha önemli adımların atılacağını düşünüyorum. Ayasofya'nın mahsun kardeşi Mescid-i Aksa'ya da buradan selamlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEMİZLİK MESAFE VE MASKE KURALLARINI RİAYET EDELİK"

"Salgın süreci bitmedi devam ediyor" diyen Şentop,"Bu konuda temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet edelim. Benim şuan maskem yok ama sizlerle konuştuğum için çıkarttım. Biraz sonra bende takacağım. Gerek bayramlaşmada, gerek kurban ibadetinin yerine getirilmesinde bu konuda ki ikazlara, kurallara vatandaşlarımdan rica ediyorum. Trafikle de ilgili hatırlatmalarda bulunmamızda fayda var. Trafik kullarına riayet etmek dikkat etmek bir insani vazifedir" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'le de ilgili konuşan Şentop, "Akdenizin doğusunu çevreleyen ülkeler var. Onlardan en büyüğü Türkiye Akdeniz'e en büyük sınırı olan ülke Türkiye. Dolayısıyla Doğu Akdenizin güvenliği en başta Türkiye için hayati öneme sahip. Doğu Akdeniz'le alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölge ile ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir. Türkiye kendisini Doğu Akdeniz'in güvenliğinden birinci derecede sorumlu addeden bir ülkedir. Türkiye buradaki uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün yetkilerini kullanma konusunda kararlıdır. Libya konusu da öyle. Libya da uluslararası hukuka göre meşru bir şekilde bulunan tek ülke Türkiye'dir. Libya'da birleşmiş milletlerin ve üye ülkelerin hepsinin kabul etmiş olduğu meşru hükümetle bir uluslararası anlaşma yapan ülke Türkiye'dir. Bunun dışında Libya'da hareket içerisinde bulunan operasyon yapan ülkelerin hepsi uluslararası hukuka göre gayri meşru bir faaliyet içerisindedir. Mısır'ın almış olduğu kararda Mısır parlamentosu sadece kendi sınırları içerisinde ki olaylarla ilgili karar alabilir. Komşu ülkeye saldırmak için almış olduğu karar uluslararası hukuka aykırıdır. Meşru hükümetle anlaşma yapan ve uluslararası hukuka göre meşru olarak Libya'da bulunan tek ülke Türkiye'dir. Ermenistan sadece Azerbaycan'la sorunu olan bir ülke değil. Bölge barışını gerçekten uzun zamandır tehdit eden bir ülkedir. Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında başta bölge ülkeler olmak üzere karabağ sorununun çözümü için oluşturulan mis grubu dahil olmak üzere dünyadaki bütün ülkelerin Ermenistan saldırganlığı kaşısında kararlı bir tutum sergilemeleri bir zorunluluktur. Aksi halde Ermenistan sadece Azerbaycan'la değil bütün bölge barışı için bir tehdit oluşturmaktadır. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişki çok özel bir ilişkidir. Biz tek millet iki devlet deriz aramızdaki ilişkiyi ifade etmek için. Azerbaycan'ın derdi, sorunu, üzüntüsü bizim meselemizdir. Azerbaycan'ı haklı davasında,uluslararası hukuka göre haklı olduğu davada sonunda kadar Türkiye destekleyecektir" dedi.