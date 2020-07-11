Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak cami yolunun açılması hakkında açıklama yaptı. Ayasofya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını hatırlatan Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak, karardan endişe duyduğunu bu adımdan geri dönülmesini talep etti.
ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Danıştay'ın Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürme yönündeki kararına tepki gösterdi. Biden, karardan dolayı 'derin üzüntü duyduğunu' dile getirdi.
Biden'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ayasofya bir mimari harikadır ve birçok inanç tarafından kıymet verilen kutsal bir alandır. Son 85 yıldır Ayasosfya bir müzeydi, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin geldiği, hayranlık duyduğu ve dua ettiği bu kutsal alan 1985'ten beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası statüsüne sahipti. Türk hükümetinin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararından dolayı derin üzüntü duyuyorum ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu kararı tersine çevirip bu kıymetli yerin herkese eşit erişim sağlayan mevcut müze statüsünün korunmasını tavsiye ediyorum."
NE OLMUŞTU?
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.
Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:13
Son Dakika › Dünya › Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli - Son Dakika Dünya
Son Dakika 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 19:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü