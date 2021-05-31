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Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı - Son Dakika

Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı

31.05.2021 09:12

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ayasofya eski imamı Mehmet Boynukalın, Taksim Camisi'nin açılışına ilişkin de bir paylaşımda bulundu. Boynukalın paylaşımında, "Birilerinin cami yaptırmamak için çok uğraştığı Taksim'de ibadete açılan camimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın eski imamı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

"KALİTELİ PAMUK" ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından "Hepinize kaliteli pamuk aldım" yazıp, aldığı tepkilerden sonra Twitter hesabını kapatan eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın bu kez başka bir tweet ile gündem oldu.

"BİRİLERİ CAMİ YAPTIRMAMAK İÇİN ÇOĞ UĞRAŞTI"

İbadete Taksim Camii'ne dair bir paylaşım yapan Boynukalın, "Birilerinin cami yaptırmamak için çok uğraştığı Taksim'de ibadete açılan camimiz hayırlı olsun. Kim ne derse desin bu ülke İslam'ın şiar ve sembolleriyle ve bunların taşıdığı anlamlarla var ve aziz olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;

Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın 'Taksim Camii' paylaşımı ile geri döndü
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Taksim Camii paylaşımı

Marmara Üniversitesi, Mehmet Boynukalın, Sosyal Medya, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan 'Taksim Camii' paylaşımı - Son Dakika


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