Ayasofya'nın halıları asırlık tecrübeyle dokunuyor - Son Dakika

Ayasofya'nın halıları asırlık tecrübeyle dokunuyor

İSTANBUL'da 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor.

İSTANBUL'da 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor. Ayasofya'ya özel olarak üretilen 17. yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşil halının yüzde 100 yerli yünden, yanmaz özelliğe sahip olduğu belirtildi.

İstanbul'un fethinin sembolü olan ve ibadete açılmasının İslam alemince hasretle beklendiği Ayasofya Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesindeki Türkiye'nin ilk makineli halı üretimi yapılan fabrikalarından birinde dokunuyor. Halı imalatında 108 yıllık bir tarihi geçmişe sahip Özkul Ailesi'ne ait fabrikada yüzde 100 yerli yünden üretilen halıların ilk 10 safının üretimi tamamlandı. 17. yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşil halının üretimi yapılan 10 saflık bölümü Ayasofya Camii'ne döşenmeye başladı.

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'YANMAZ ÖZELLİĞE SAHİP'

Üretimin halen devam ettiğini belirten fabrikanın üretim müdürü Behçet Özkul, "Ayasofya Camii'nin halılarının dokumaktan büyük gurur duyuyoruz. Yerli yünden dokuduğumuz halılar insan sağlığına zararlı değil. Yanmaz özelliğe sahip halının bir metrekaresi 5 kilo ağırlığında olup Ayasofya'ya özel olarak üretiliyor" dedi.

'YIPRANMAMASI İÇİN HALININ TÜYLERİ BUHARLA KIBLEYE YATIRILIYOR'

Halının uzun yıllar kullanılabilmesi için firmaları tarafından özel bir teknik uygulandığına dikkati çeken Özkul, "Halının kaynağı olan yünü boyamada farklı bir teknik uygulamanın yanı sıra secde esnasında diz yerlerinde oluşan tahribatı önlemek amacıyla da tüylerinde buharlı bir işlem yaparak kıble yönüne yatırıyoruz. Bu şekilde halıda kesinlikle deforme oluşmayacak. Bu dünyada sadece bizim firmamızda uygulanan bir yöntem" diye konuştu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya da Ayasofya Camii'nin halılarının üretildiği fabrikayı gezip, üretim müdürü Behçet Özkul'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ayasofya Camii, Ayasofya, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayasofya'nın halıları asırlık tecrübeyle dokunuyor - Son Dakika
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