AYASOFYA'NIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika

İSTANBUL'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak

Program, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başlayacak. Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak. Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'dan havai fişek gösterisi ile sona erecek.