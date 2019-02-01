Son Dakika Haberleri: Ayasofya'nın İbadete Açılması İçin Eylem

Ayasofya'nın İbadete Açılması İçin Eylem

2 saat önce

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, Ayasofya'nın ibadete açılmasını talep etti.

Ayasofya'nın İbadete Açılması İçin Eylem, System.String[]
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, Ayasofya'nın ibadete açılmasını talep etti.

Platform ile bazı STK üyeleri, cuma namazını Ayasofya'nın karşısındaki boş alanda kıldı.

Gruptakiler, namazın ardından sloganlar atarak Ayasofya'nın ibadete açılmasını istedi.

Kürşat Mican, burada platform adına yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın 84 yıldır ibadete kapalı olduğuna dikkati çekerek, "Ayasofya Camisi Fatih Sultan Mehmet'in tapulu malıdır. Kendi vakfiyesinde açık bir dille amacı dışında kullanılmamasını istemiştir. O Ayasofya'nın bu duruma düşeceğini çok öncelerden hissetmiş ve bunu belirtmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması için herkesin mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Mican, buranın müze olarak kullanılmasının yasal bir zemininin olmadığını savundu.

Eyleme katılanlar açıklamanın ardından, "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" ve "Biz Fatihlerin nesliyiz" sloganları atarak dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya, Güncel
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