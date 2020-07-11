Ayasofya'nın ibadete açılması Karaman'da düzenlenen konvoyla kutlandı - Son Dakika

Ayasofya'nın ibadete açılması Karaman'da düzenlenen konvoyla kutlandı

Ayasofya'nın ibadete açılması Karaman'da düzenlenen konvoyla kutlandı Karaman'da Sivil Toplum Platformu üyeleri, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını düzenledikleri araç konvoyuyla kutladı.

Ayasofya'nın ibadete açılması Karaman'da düzenlenen konvoyla kutlandı

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KARAMAN - Karaman'da Sivil Toplum Platformu üyeleri, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını düzenledikleri araç konvoyuyla kutladı.

Karaman Tren Tarı önünde bir araya gelen üyeler, araçları ile konvoy oluşturarak, şehir merkezinde tur attı. Araçlarda bulunanlar ellerinde Türk bayrakları ile alkışlar tutarak Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kutladı. Düzenlenen konvoy öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Platform Başkanı Yunus Özdemir, Ayasofya Camisinin özgürlüğe kavuştuğunu görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

"Allah'a ne kadar şükretsek azdır" diyen Özdemir, "Yıllardır var olan ümidimiz, hayalimiz bugün nihayete erdi. Allah'a şükrediyoruz. Ayasofya Camisi asli hürriyetine kavuştu, tekrar ibadete açıldı. Bütün Müslümanlar, İslam alemi hatta bütün insanlık için gerçekten çok önemli bir karardır. Allah'a sonsuz şükürler olsun "dedi.

Ayasofya, Karaman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 01:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ayasofya'nın ibadete açılması Karaman'da düzenlenen konvoyla kutlandı - Son Dakika
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