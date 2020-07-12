Ayasofya'nın ibadete açılması kararı - Son Dakika

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi hakkının, hiçbir dış ülke tarafından sorgulanamayacağını kaydetti.

Filiz yaptığı yazılı açıklamada, Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal ederek Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete açılması kararının ardından hazırlıkların tamamlanarak 24 Temmuz'da ibadete açılmasının sabırsızlıkla beklendiğini kaydetti.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayacağı tarihi anlara şahitlik edildiğini vurgulayan Filiz, şunları ifade etti:

"AK Parti kadroları olarak çok tarihi bir dönemde siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camisinin asli kimliğine kavuşturulmasında gösterdiği liderlik ve dirayet için müteşekkiriz. Ayasofya asli hüviyetine, millet de camisine kavuşmuştur. Milletin nezdinde, gözünde ve iradesinde cami vasfını hiç kaybetmeyen Ayasofya, artık yasaklarından arınmış ve gerçekte olduğu ve hep olması gerektiği gibi cami olarak, millete ait olarak ve milletin hizmetine matuf olarak özgürlüğüne ve hakikatine kavuşmuştur. Milletimizin Ayasofya'ya bilet alarak değil, abdest alarak girme vakti gelmiştir. Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi hakkı, hiçbir dış ülke tarafından sorgulanamaz. Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir."