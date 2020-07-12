Ayasofya'nın ibadete açılması kararı - Son Dakika

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin "86 yıllık hasret sona ermiştir. Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermeye başlayacağı haberini büyük bir sevinçle öğrendik, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Demirkıran, yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii'nin esaretinin bitmesinin hak yolunda gösterilen mücadelenin boşa gitmeyeceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Ayasofya'nın cami olarak açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Demirkıran, konuşmasına şöyle devam etti:

"Allah'a şükrediyoruz. Yılladır süren haykırışımız nihayet sonuç verdi. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı.

Ayasofya mücadelesinde Milli Görüş olarak, her yıl düzenlenen Ayasofya Meydanındaki fetih namazı programına yüzlerce gencimizle iştirak ettik. Şehrimizin meydanlarında Ayasofya'nın cami olması için imza kampanyaları, stant çalışmaları ve basın açıklamaları gerçekleştirdik. Ayasofya'nın Cami olarak açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."