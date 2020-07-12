Ayasofya'nın ibadete açılması kararı - Son Dakika

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Kayacan, "300'lü yıllarda yapılmıştır Ayasofya, o gün bugündür biz Ayasofya'ya gözümüz gibi baktık." dedi.

Bir restoranda partilileriyle biraraya gelen Kayacan, burada yaptığı konuşmada, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Parti olarak Ayasofya'nın ibadete açılması için çok mücadele verdiklerini ifade eden Kayacan, 2006 yılında Papa'nın ahin yapmasını engellemek için Ayasofya Camisi önünde namaz kıldıklarını anımsattı.

O dönemde namaz kılanların yargılandığını ve ceza aldığını vurgulayan Kayacan, "Papa eğer orada ahin yapıyorsa bize de müsaade edin bayram namazı kılalım demiştik. O zaman eylemler yapmıştık gündeme taşımıştık çok şükür ki bugün ibadete açıldı." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde Yahudi'nin, Ortadoks'un, Katolik'in, dininde, inancında, yaşantısında, örfünde, adetinde, geleneğinde özgürce onlara destek olunduğunu aktaran Kayacan, fethin sembolü olarak Ayasofya'nın Cami'ye dönüştürüldüğünü kaydetti.

Ayasofya'ya Osmanlı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ayasofya Camisi'ni gözü gibi kolladığını anlatan Kayacan, şöyle devam etti:

"300'lü yıllarda yapılmıştır Ayasofya, o gün bugündür biz Ayasofya'ya gözümüz gibi baktık. Bazen bazı meselelerde gücünüz yetmeyebilir. O günkü şartlara bakmanız lazım. O günki şartlarda belki devletin bazı sıkıntılardan kurtulması için bugüne gelebilmesi için, ayakta durabilmesi için belki o karar gerekiyordu. Ama bugün de başka bir karar gerekiyordu bu oldu. Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak AK Parti'ye nasip oldu. 18 yıldır iktidar. Birinci yılında olmadı, ikinci yılında olmadı, beşinci yılında olmadı. O zamanlar olmadı şimdi oldu niye şartlar şimdi oluştu. Şimdi duyoruz 'falanca ülke ne der.' Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 780 bin kilometre sınırları içerisinde egemen bir devlettir. Dünya siyasetinde dengeler vardır, bu dengeler düzeltilmelidir. Ama biz egemen bir devletiz. Dolayısıyla bir karar alındıysa ki bu kararı da Türk milleti adına mahkeme kararı almıştır. Mahkeme kararlarının karar kısmında Türk milleti adına yazar. Bu kararı mahkeme almıştır, artık bundan sonra kim ne derse önemli değil. Alınan her siyasi kararın da mutlaka yansımaları olacaktır iyi kötü. Kimisi eleştirecektir, kimisi destekleyecektir. Bu sadece Ayasofya meselesinde değil. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı yapacaksınız bütün dünya ayağa kalkıyor. Ama yapmak zorundasınız. Zeytin Dalı Operasyonu yapacaksınız bakıyorsunuz ne kadar şer güç varsa birleşmiş. Ama yapmak zorundayız. Bazen bu kararları almak, bu kadarları uygulamak, bedeli ne olursa olsun göze alarak yapılır. Bu meseleye de bu şekilde bakmak lazım."