Ayasofya'nın ibadete açılması kararı - Son Dakika

AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararın sevinç yarattığını bildirdi.

Kayalı, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya'nın sadece bir cami değil Müslüman Türk'ün kafire ve küffara karşı üstünlüğünün psikolojik ve manevi gücü olduğunu belirtti.

Doğu Türkistan bu kararla ümitlenmiş, Kabe'nin temeli bu karar ile sağlamlaşmış, Mescid-i Aksa bu karar ile özgürlüğüne kavuşacağına inandığını aktaran Kayalı, Milletin Ayasofya Camisi'ne olan hasretinin nihayete erdiğini kaydetti.

Kayalı, "Türk Milleti 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine artık Fatih Sultan Mehmet Han'ın bedduasının ağırlığı ile değil, hayır duasının verdiği manevi güç ile gidecektir. Karar aşamasında dirayeti ile tarihe geçen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ayasofya'nın asli hüvviyetine dönmesi açısından hükümetimizin aldığı her karara destek olacağını belirten ve destek olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, olumlu karar ile Ayasofya'nın zincirlerini kırmasında pay sahibi olan ve olumlu oyları ile hasretimizi bitiren danıştay üyelerimize, gönlünde yanan hasret ateşi ile Ayasofya'yı bizimle buluşturan, hacet namazlarında Ayasofya'yı bulunduran ve Ayasofya'ya kavuşan büyük Türk Milleti'ne, teşekkürlerimi ve şükranlarımı bildiriyorum. Ayasofya Camisi'nin açılmasının Türkiyemiz ve İslam dünyası açısından hayırlara vesile olmasını Yüce rabbimizden istirham ve niyaz ediyorum."