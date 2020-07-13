Ayasofya'nın ibadete açılması kararı - Son Dakika

Ayasofya'nın ibadete açılması kararı

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, "Ayasofya bizlere bir emanettir.

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, "Ayasofya bizlere bir emanettir. O emaneti, İstanbul Fatihi'nin vasiyeti ve ufku istikametinde korumak ve gelecek kuşaklara devretmek, bizim için namus borcudur." ifadelerini kullandı.

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Tok, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmed Han'ın Vakfiyesinin gereği olarak tekrar camiye çevrilmesi kararını alkışladıklarını belirtti.

Tarihi Ayasofya mirasını gündelik siyasi tartışmaların dışında değerlendirmek gerektiğine ve 1934 yılında dönemin şartlarında alınan karar üzerinden Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın eleştirilmesinin kesinlikle tasvip edilemeyeceğine işaret eden Tok, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'yi, Ayasofya'nın yeniden cami olması dolayısıyla eleştiren devletlere ve uluslararası kuruluşlara hatırlatırız ki, Türk devleti bağımsız ve egemen bir devlettir. Kendi topraklarındaki, dünya mirası sayılan değerlere sahip çıkmayı bilir. Ayasofya bizlere bir emanettir. O emaneti, İstanbul Fatihi'nin vasiyeti ve ufku istikametinde korumak ve gelecek kuşaklara devretmek, bizim için namus borcudur. Bize düşen, tıpkı Fatih gibi, cihanşümul bir bakış açısı ile ülkemizi ve milletimizi yükseltmeye çalışmaktır. Ayasofya'nın tekrar cami olması, manevi açıdan çok değerlidir. Ama asıl önemli olan, bu maneviyata layık bir şekilde dünyadaki güç ve itibarımızı artırmaktır."

Turgut Tok, Ayasofya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:07 Kaynak: AA

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