Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM Genel Kurulunda okundu - Son Dakika

Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM Genel Kurulunda okundu

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı TBMM Genel Kurulunda okundu.

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurulda, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı okudu. Kararı, milletvekilleri uzun süre ayakta alkışladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirterek, uzun bir aradan sonra bir vakfa, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a ve değerlere hürmete binaen Danıştayın verdiği kararla 1934'te müzeye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nin, bugün asli görevine döndüğünü söyledi.

Bu manada çok büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu karar ile birlikte Ayasofya Camisi artık Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bütün inananlar için ibadet alanı olarak hayatına devam edecek. Söyleyeceğim tek şey, hamdolsun." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasının çocukluğunun ve gençliğinin ideali olduğunu ifade ederek, "Aziz milletimize ve İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Danıştaya da bu konuda şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ayasofya'nın herkesin gençlik rüyası olduğunu söyledi. Ayasofya'nın yeniden cami olmasına vesile olanlara teşekkür eden Dervişoğlu, "Allah bize bütün değerlerimize sahip çıkmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Danıştaya Ayasofya ile ilgili davanın defalarca açıldığını, Danıştay'n davayı her reddedişinde, "Bu bir Bakanlar Kurulu kararıdır. Bakanlar Kurulunun yetkisindedir." dediğini aktardı.

Ayasofya'nın, herkesin hakkıyla ibadet etmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Özel, "Ayasofya, tarihsel bir insanlık mirasıdır. Bundan sonraki süreçte Diyanet İşleri Başkanlığının, geçmişten devraldığımız ve torunlarımız için bize emanet olan buranın tarihsel, kültürel ve çok değerli mimari özelliklerine zarar verilmeden bu işlemi yapması yönünde hassasiyet göstermesini istiyoruz." diye konuştu.

Yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "ama"sız hayırlı olsun demeyi becerebilmek gerektiğini söyleyerek, "Milletimizin değerlerini anlamaktan o kadar uzak olamazsınız. Bunun bir anlamı var ülkede. En azından şu an 'ama'sız bir hayırlı olsun demek gerekiyor." sözlerine yer verdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Ayasofya'nın tarihsel, kültürel bir insanlık mirası olduğunu anımsatarak, "Önemli, kıymetli bir ibadethane. Bugün toplumu ayrıştıran değil, bütünleştiren bir amaca hizmet etmesini temenni ediyorum." dedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan ise "Gazi Meclisimiz bağımsız, ezanı hür, bayrağı hür Türk devletini kurmuş bir Meclistir. Ben de milletimizin hakkı olan Ayasofya'nın camiye dönüşmesini Meclis kürsüsünden açıkladığım için Allah'a şükürler olsun. 'Ayasofya sizin değildir.' diyenlere karşı TBMM'de yüreğimizi tam ortaya koyarak 'Bizimdir.' diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Celal Adan, Ayasofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:55 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM Genel Kurulunda okundu - Son Dakika

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