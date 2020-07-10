Ayasofya'nın ibadete açılması Nevşehir'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Ayasofya'nın ibadete açılması Nevşehir'de coşkuyla kutlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

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Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasını öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptali ve cami olarak yeniden ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de büyük coşkuyla karşılandı. Ayasoyfa'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olmasından dolayı Nevşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında kurduğu stantlarda ve ikram çeşmelerinde vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikramında bulundu.


Belediye görevlilerinin Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde ikram dağıtımlarına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu. Arı, İstanbul Fethi'nin sembolü, Ayasofya Camii'nin özgürlüğe kavuştuğunu görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Arı, şunları kaydetti:


"Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere miras bıraktığı Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından hepimiz büyük mutluluk duyduk. Ayasofya Müzesi'ni yeniden Ayasofya Camii yapan ve bize bu onuru yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun." - NEVŞEHİR

Danıştay, Nevşehir, Ayasofya, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:58 Kaynak: İHA

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