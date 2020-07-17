Ayasofya'nın ibadete kapalı kaldığı 86 sene için 86 kurban kesildi - Son Dakika

Ayasofya'nın ibadete kapalı kaldığı 86 sene için 86 kurban kesildi

Düzce'de bir iş adamı Ayasofya'nın kapalı kaldığı 86 seneye karşılık 86 kurban kesti.

Düzce'de bir iş adamı Ayasofya'nın kapalı kaldığı 86 seneye karşılık 86 kurban kesti.

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Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararından duyulan memnuniyet dolayısıyla Düzceli iş adamı Faruk Esen tarafından kesilen 86 kurban, kentteki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere bağışlanacak.

Düzce Müftülüğü Hafız Hasan Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen kurban kesim töreninde bir konuşma yapan Esen, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve yüksek yargının verdiği kararı sevinçle karşıladıklarını belirten Esen, "Sultan Fatih Mehmed Han Hazretleri'nin ruhu mübareklerini huzura kavuşturan bu mühim hadisenin milletimizin birliği, İslam aleminin ittihadi ve bütün insanlığın hidayeti için çok ehemmiyetli bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Esen, "Bu çok ehemmiyetli kararı büyük bir cesaretle alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bütün İslam aleminin ebedi minnettarlığı ile birlikte arkasında yıkılmaz manevi bir kuvvet kazandığı için ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Bu vesile ile şükrümüzü, minnettarlığımızı, sevincimizi ve sürurumuzu ifade etmek istedik. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Törene, Düzce İl Müftüsü Rüstem Can ile öteki ilgililer katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya'nın ibadete kapalı kaldığı 86 sene için 86 kurban kesildi - Son Dakika

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