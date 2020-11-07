Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi

07.11.2020 19:57
Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi, System.String[]

AYASOFYA'nın kedisi Gli tedavi gördüğü veteriner kliniğinde hayatını kaybetti.

AYASOFYA'nın kedisi Gli tedavi gördüğü veteriner kliniğinde hayatını kaybetti. Gli'nin ölüm haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü veteriner kliniğinde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Gli, 16 yaşındaydı. Gli'nin ölüm haberini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli." notuyla duyurdu.


Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul Valisi, Veteriner, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi - Son Dakika


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