Ayasofya'nın kedisi Gli'ye izolasyon - Son Dakika

Sevilen kedi Gli'nin daha önce sosyal medya adresinden duyurulmuştu.16 yıldır Ayasofya'da yaşayan kedi Gli'nin insan yaşıyla 81 yaşında olduğu… Kedi Gli'nin kendisine gösterilen yoğun ilgiden rahatsız olabileceği de kaydedilmişti. Şu sıralarda da Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan'dan gelen haber Glinin sevenlerini korkuttu. Tufan sosyal medya adresinden Gli'nin sağlık durumunun kötü olduğunu söyledi. Beyza Tufan paylaşımında şu ifadelere yer verdi. 'Korktuğumuz oldu. 2 gün önce Ayasofya'ya gittiğimde görevlilere Gli'yi sordum, veterinerde olduğunu söylediler, bir sıkıntı olduğunu anladım. Maalesef Gli çok hastaymış.' Tufan sevilen kedi Gli'nin bir süre kalabalıktan uzak bir odada yaşaması gerektiğini de paylaştı. Şimdi tüm sevenleri Ayasofya'nın kedisi Gli'den gelecek güzel haberleri bekliyor.

(İHA)