Ayasofya'nın planları da değişti - Son Dakika

İBB AK Parti ve MHP Grubu'nun ortak teklifi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme gelen Ayasofya Camii'nin imar planlarının "Ayasofya Camii-Müze" fonksiyonunun iptal edilerek yerine, "Cami" (Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi) fonksiyonuna alınması teklifi komisyonda kabul edildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü İBB Meclis toplantısında, İBB AK Parti ve MHP grupları, Ayasofya'nın planlarının "Cami" (Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi)' olarak değiştirilmesini teklif etmişti. Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, teklifin sunulmasından önce meclise bu konuda bir bilgilendirme konuşması yapmış, Göksu'nun bilgilendirme konuşması AK Parti ve MHP Grubu tarafından ayakta alkışlanmıştı. İBB İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol'un meclise okuduğu teklif, oy birliği ile İBB İmar Komisyonu'na sevk edilmişti.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu konu ile ilgili bir rapor hazırladı. Komisyon hazırladığı raporda Ak Parti ve MHP tarafından hazırlanan önergede değişiklik yapmadı. Raporda, "Planlarda 'Ayasofya Camii-Müze' fonksiyonunun iptal edilerek yerine, bilgi paftasında gösterildiği şekli ile Cami (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi) fonksiyonuna alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi. Komisyonun oy birliği ile aldığı karar İBB Meclisi'nde de görüşüldü. Rapor İBB Meclisi'nde de komisyondan geldiği şekli ile ve oy birliği ile kabul edildi. Böylece artık planlara da Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi olarak işlenmiş oldu.

GÖKSU TEŞEKKÜR ETTİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, kararın meclisten oy birliği ile geçmesinden sonra kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Göksu, şunları söyledi:

"Aziz İstanbullular, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri tarafından teklif edilen, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri tarafından onanan Ayasofya'nın plan tadilatı için, Ayasofya'nın geçmiş planında yer alan 'Ayasofya Camii - Müze' ibaresinin çıkartılarak 'Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi' olarak değiştirilmesinde oy veren İYİ Parti meclis üyesi arkadaşlarıma, Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi arkadaşlarıma, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarıma, Ak Parti meclis üyesi arkadaşlarıma, tarih adına, milletimiz adına, İstanbul adına teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun diyorum."

(İHA)