Ayasofya'nın sembol kedisi 'Gli' hayatını kaybetti - Son Dakika

Ayasofya'nın sembol kedisi 'Gli' hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Cami'sinin sembol kedisi Gli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla gündeme gelen Gli isimli kedi hayatını kaybetti. 16 yıldır Ayasofya'da yaşayan Gli bir süre önce rahatsızlanmıştı.

Gli'nin ölümünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitterdan yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız" dedi.