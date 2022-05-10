Ayasofya'nın su haznesinin ayakkabılık olarak kullanıldığı iddiasına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden açıklama: Eski fotoğraf - Son Dakika
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Ayasofya'nın su haznesinin ayakkabılık olarak kullanıldığı iddiasına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden açıklama: Eski fotoğraf

10.05.2022 07:53

Ayasofya Camii'ndeki tarihi su haznesine ayakkabı bırakıldığı iddiasıyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu fotoğrafın geçmiş döneme ait olduğu belirtilerek, fotoğrafın bugünkü mevcut durumu yansıtmadığı ileri sürüldü.

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Büyük Ayasofya Camii'nin bir parçasının şifa olduğu gerekçesiyle kimliği belirsiz kişiler tarafından koparılıp yenmesinin ardından yeni bir skandal daha patlak verdi. Son gelen görüntüde tarihi su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı koyulduğu görüldü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Olayı sosyal medya hesabından duyuran arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu söyledi. Paylaşılan görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bazı medya organlarında yer alan "Ayasofya'da su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konuldu" iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haberlerde kullanılan fotoğrafın geçmiş döneme ait olduğu belirtilerek, fotoğrafın bugünkü mevcut durumu yansıtmadığı vurgulandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden, Ayasofya'daki su haznesinin ayakkabılık yapıldığı iddialarını yalanladı

"ORİJİNAL PARÇA KAYBI YOKTUR"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin insanlığın ortak mirası olduğuna işaret edilen açıklamada, iddiaların kurum ve kuruluşları yıpratma amacı taşıdığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Haberlerde su haznesi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır. Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimlerinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir."

Açıklamada ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki tüm eserler için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı uzmanlarınca düzenli olarak kontrollerin yapıldığı ve herhangi bir deformasyon görülmesi halinde anında müdahale edildiği aktarıldı.

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Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki su haznesine ayakkabı konulması tepki çekti Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki su haznesine ayakkabı konulması tepki çekti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Turizm, Cami, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya'nın su haznesinin ayakkabılık olarak kullanıldığı iddiasına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden açıklama: Eski fotoğraf - Son Dakika


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