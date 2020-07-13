Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı ikramı - Son Dakika

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı ikramı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Kastamonu'da lokma tatlısı ikram edildi.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Kastamonu'da lokma tatlısı ikram edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu

Kastamonu'da da AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Nasrullah Meydanı'nın tarih boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Nasrullah Meydanı'nın önemli mitinglerin ve açıklamaların da merkezi olduğunu söyleyen Ünlü, "Bugün ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve özelde AK Parti tarihinin en önemli kararlarından birinin iz düşümü olarak bu meydandayız. Bu meydanda bir araya gelebilmemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dik duruşuna borçluyuz." dedi.

"Bugün Ayasofya'yı yeniden ayağa kaldırma günüdür" diyen Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte 24 Temmuz günü Ayasofya'nın kapıları açıldığında kaybedilen, unutulan tüm manalar yeniden sinemizde yer bulacak. Ayasofya'nın kapıları açıldığında, ayağımızdaki demir prangalar atılacak. Ayasofya'nın kapısı açıldığında Endülüs'ten Buhara'ya, Kırım'dan Tunus'a, Saraybosna'dan Horasan'a kadar Müslüman ve Türk dünyası, kendini yeni bir dirilişin içinde bulacak."

Konuşmaların ardından dua edilerek vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile vatandaşlar katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Danıştay, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı ikramı - Son Dakika

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 02:30:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]